Как и зачем американец жил один в лесу 27 лет

Современному человеку для того, чтобы выжить, не всегда нужно даже выходить из дома. Работа, еда, развлечения и та же учеба доступны прямо из квартиры. Может показаться, сегодня люди cтали куда более замкнутыми, чем десятки лет назад. Еще в 90-е, чтобы с кем-то пообщаться, предстояло перешагнуть порог жилища. Теперь достаточно выйти в сеть через мобильный телефон.

© Maine State Police

Отшельники XXI века могут не выходить из дома неделями, а то и месяцами. В России их называют самыми разными словами. В Японии для таких персон придумали отдельное понятие — хикикомори. Они живут за счет родителей и не умеют даже оплачивать счета. Впрочем, все они меркнут на фоне истории американца Кристофера Найта.

Видео дня

Пропал без вести

Кристофер Найт вырос в благополучной американской семье. В школе он не сильно отличался от сверстников. В целом парня можно было бы описать как спокойного молодого человека. От таких людей не ждешь неприятных сюрпризов. Однако черти, как известно, водятся именно в тихом омуте.

20-летний Кристофер Найт устроился на работу в строительную фирму и даже приобрел в кредит автомобиль, попросив друга поручиться за него. Весной 1986 года он вышел с работы и сел в свою машину, поехав куда глаза глядят. А смотрели они далеко.

Ночуя в дешевых отелях и питаясь фастфудом, Крис преодолел около двух тысяч километров, добравшись из штата Мэн до Флориды. Затем он развернулся и поехал обратно. По радио передали об аварии на Чернобыльской АЭС. В этот момент в голове Найта зародился план. Он проехал мимо дома своих родителей, не остановившись, и двигался до тех пор, пока в машине не закончился бензин. Крис собрал все свои вещи и ушел в лес.

Лагерь в лесу

Он шел более десяти дней, минуя болота и холмы, пока не выбрался на асфальтовую дорогу, где увидел сбитую куропатку. Не имея под рукой ничего для розжига костра, бедолага съел ее сырой. Он не хотел воровать еду и врываться в дома, не желая причинять вред. Однако есть хотелось настолько, что он выкопал на чужом огороде немного картофеля и овощей.

Найт поселился недалеко от людей, выбрав безопасное место. Мало кому пришло бы в голову искать кого-либо за кучей валунов и деревьев. По непонятным причинам он подыскал место для лагеря в соответствии со всеми рекомендациями военных. Сам Крис никакой специальной подготовки не имел. О том, что он все сделал по военной науке, ему расскажут в далеком будущем.

Как выжил Кристофер Найт

Кристофер Найт прожил в изоляции 27 лет. Еду, теплую одежду, книги и даже батарейки для радио он брал из коттеджей и баз отдыха. Не желая никому навредить, он прокрадывался в дома, когда там никого не было, забирая все необходимое.

Maine State Police

Жители успели заметить неладное, но, потому как все ценное оставалось на месте, не беспокоились. Некоторые даже оставляли воришке пакеты с едой у входа. Однако Крис не брал их, осознанно избегая людей. Впрочем, однажды ему все же пришлось пойти на контакт с человеком. Им оказался пеший турист на тропе, с которым они перекинулись приветствиями.

Местные жители тем временем прозвали вежливого вора Отшельником с Северного пруда. Одни находили такое соседство забавным, другие всерьез боялись, что однажды этот человек придет и убьет их. Долго так продолжаться не могло. Отшельником с Северного пруда заинтересовалась полиция и егерь.

Как поймали Криса Найта

Местный егерь устал от того, что некто терроризирует холодильники мирных граждан. Терри Хьюз установил датчики движения в лагере, где бывал Крис. Они помогли задержать бедолагу прямо на месте преступления в 2013 году.

Найта обвинили более чем в тысяче краж. Его приговорили к семи месяцам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 1500 долларов. Кроме того Отшельника с Северного пруда отправили на трехлетнюю программу реабилитации. В суде учли раскаяние Криса по поводу краж и то, что воровал он из-за необходимости выжить.

СМИ моментально зацепились за историю Криса Найта. Ученое сообщество по сей день гадает: почему люди становятся отшельниками? Возможно ли сохранить рассудок, если заменить общение с себе подобными на чтение книг и прослушивание радио?

Журналист Майкл Финкель, написавший о Крисе Найте книгу, признался, что тот общается не так, как многие его ровесники. На момент ареста мужчине было 47 лет, но в его речи сохранились молодежные словечки почти 30-летней давности. Да и свои мысли он формулировал немного подростковым образом. В то же время Крис мог похвастаться тем, что прочел уйму классических произведений. Однако пресловутого «Улисса» Джеймса Джойса он посчитал скучной книгой, которую восхваляют псевдоинтеллектуалы.

Крис Найт сейчас

На данный момент о судьбе Криса Найта ничего неизвестно, разве что живет он в сельской местности штата Мэн. Он не спешит общаться с журналистами и даже заводить социальные сети.

В интернете тем временем сформировался целый фан-клуб Отшельника с Северного пруда. Народ по сей день пытается понять, безумен или все-таки гениален был Кристофер Найт, уйдя жить в лес весной 1986 года. Сам он объяснил свой поступок тем, что ему хотелось покоя.