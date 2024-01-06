У самолета в США во время взлета отвалилась дверь

Авиакомпания Alaska Airlines приостанавливает эксплуатацию этих самолетов после инцидента. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, все люди на борту целы. Для Boeing 737 MAX 9 это далеко не первый инцидент: ранее произошло несколько авиакатастроф, в которых погибли все пассажиры.

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Авиакомпания Alaska Airlines временно приостановит эксплуатацию новых Boeing 737 MAX 9 из-за того, что у самолета во время рейса вылетела дверь.

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Авиакомпания заявила об этом после того, как один из самолетов этой модели совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за разгерметизации: в полете авиалайнер потерял часть фюзеляжа. Также внутри самолета, который был введен в эксплуатацию всего лишь в октябре, оторвалась часть стенки салона, обнажив изоляционный материал.

Пострадавших в результате происшествия нет, но если бы пассажир, сидевший у места поломки, не был пристегнут, все могло закончиться гораздо хуже. О происшествии рассказывает корреспондент телеканала Coin 6 News в Орегоне Джойс О’Гирри:

«Мне удалось пообщаться с одним из пассажиров этого рейса. Он находится в полном шоке, случившееся его очень травмировало, он сейчас пытается просто осознать произошедшее. Рейс 1282 Alaska Airlines следовал из Портленда в Онтарио, штат Калифорния. На видео очевидцев видно, как часть фюзеляжа и иллюминатор просто отвалились. По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет находился на высоте более 16 тысяч футов, и когда заметили проблемы с давлением, его резко развернули и начали снижение. При этом все произошло через шесть минут после начала полета. Самолет успешно приземлился в аэропорту вылета. По данным Alaska Airlines, на борту были 171 пассажир и шесть членов экипажа. В компании Boeing заявили, что находятся в контакте с авиакомпанией, а техническая группа окажет поддержку расследованию. Также власти пообещали провести расследование причин аварийной посадки».

Для Boeing ситуация станет серьезным препятствием. В последние годы компания боролась с производственными дефектами и занималась дорогостоящим ремонтом. Также в планах производителя было возобновить поставки в Китай — второй по величине авиарынок в мире после США.

Несмотря на то что модель Boeing 737 MAX относительно новая и производится с 2015 года, с ней связано уже несколько катастроф. В частности, осенью 2018 года в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. В марте 2019-го разбился лайнер Ethiopian Airlines, жертвами крушения стали 157 человек. После второго крушения Boeing приостановил эксплуатацию модели, но в 2020-м возобновил ее.

А две недели назад Boeing предупредил авиакомпании, что в системе управления рулем направления новых 737 MAX может быть ослаблен болт, и призвал перевозчиков проверить ее.