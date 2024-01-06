Новочеркасский Дед Мороз создал печь-самоходку и начал катать прохожих

Житель Новочеркасска Дмитрий Девятов, который почти 20 лет выступает в образе Деда Мороза, создал печь-самоходку и стал катать по улицам города всех желающих.

«Создание печи задумал давно, загвоздка была только в движущем механизме. Специально посмотрел сказку «По щучьему велению» и постарался воссоздать все. Мне кажется, это вполне удалось», – рассказал мужчина в интервью «Комсомольской правде» .

На транспорте смонтировали металлический каркас, который потом обшили дополнительными материалами. На самом деле печь управляется водителем. По задумке, наверху должен был сидеть Емеля и общаться с людьми. Пока эти планы не осуществились. Хотя в будущем, по словам Девятова, все возможно. У автора проекта много идей.