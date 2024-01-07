Ресторан в Токио, вход в который разрешен только пессимистам

Кафе в Токио славится тем, что обслуживает пессимистов и людей с негативным мышлением.

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О необычном кафе для пессимистов — в материале «Рамблера».

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Negative Cafe and Bar Mori Ouchi находится в токийском районе Симокитадзава и рекламируется как место для успокоения депрессивных людей. Владелец кафе, который сам страдает от депрессии, загорелся идеей собрать единомышленников более десяти лет назад, но решил открыть его только во время пандемии Covid-19 в 2020 году. Заведение позволяет людям выплеснуть свое раздражение и считается подходящим для тех, кто переживает сложные периоды в своей жизни или терзается пессимистическими мыслями.

«Люди всегда говорят, что быть позитивным — хорошо, а негативным — плохо, но я не думаю, что быть негативно настроенным — это плохо. Я думаю, что многие негативно настроенные люди сдержанны в своем отношении, что является одной из форм доброты, и я подумал, что было бы неплохо, если бы для них было место отдыха», — рассказывает владелец заведения.

Кафе отличается декором в лесном стиле и отдельными комнатами, где клиенты могут побыть наедине с собой. В mori ouchi также действует требование, согласно которому вход разрешен только женщинам без сопровождения взрослых. Мужчины, напротив, не допускаются, если в их компании нет женщины.

Можно также приносить еду извне. Однако вы должны заказать как минимум один напиток на человека, но за каждые 300 иен заказанных напитков или еды вы получите 100 иен скидки на вход, что составляет 20 иен за 3 минуты пребывания, сообщает издание.

Еще одна интересная особенность кафе — меню коктейлей с причудливыми длинными названиями. Вот как называются некоторые из их коктейлей: «На мой день рождения мама прислала мне дыню из деревни, и у меня не хватило духу сказать ей, что я больше не очень люблю дыню», «Единственное, что было хорошего в моем отце, это то, что он был искренним человеком, но 22 года назад он внезапно исчез, оставив после себя письмо, в котором говорилось, что „пегасы“ существуют» и «Вчера я закопал проклятую куклу Кокеши глубоко в горном лесу, но когда я проснулся сегодня утром, она снова была на моей полке».