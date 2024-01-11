Женские группировки в Японии: кто такие сукэбан и за что они боролись

Япония – удивительная страна с особой культурой. Она привлекает множество туристов со всего земного шара, и это совсем неудивительно. Многие знают Японию как страну цветущей сакуры, аниме и непомерной вежливости. Однако у государства есть и темная сторона со своим уникальным криминальным миром.

© Кадр из сериала «Виновный детектив»

Кто не знает про якудза, знаменитых и влиятельных японских мафиози? Однако в истории страны были и другие опасные группировки, которые наводили страх на жителей Японии. “Рамблер” рассказывает о женском криминальном объединении, которое получило название “сукэбан”.

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История возникновения

В переводе с японского “сукэбан” означает “женщина-босс”. Принято считать, что женские группировки появились из-за того, что влиятельная японская мафия, якудза, не желали видеть среди своих соратников представительниц женского пола. Из-за этого девушки взбунтовались.

Внешний вид и смысл женской группировки

Уже к 1970 году женские группировки завладели доминирующим положением среди банд Японии. Причем страдали от их рук не только члены других группировок, но и обычные граждане. Девушки, состоящие в сукэбан, славились грабежами, разбоями и драками на улицах.

Женское объединение было невероятно жестоким. Каждая из девушек носила с собой бритвенные лезвия и цепи, которая прятала под подолом длинной юбки. Японской общественности не нравились порядки, которые наводили сукэбан, поэтому большинство считали женщин угрозой для общества.

Носили девушки длинные юбки, небрежно завязанные галстуки и рваные блузки. То есть всем своим видом демонстрировали образ, который сильно отличается от идеала девочек-подростков тех времен. Это был протест против мужчин и их желаний. Можно сказать, что сукэбан были своеобразными феминистками того времени.

Кадр из сериала «Виновный детектив»

Положение внутри коллектива

У сукэбан была четкая иерархия, межчу участницами действовали строжайшие правила. К примеру, небольшие нарушения и предательства влекли довольно милосердное наказание среди участниц – провинившуюся девушку просто прижигали окурками. А за более серьезную провинность члены группировки могли и линчевать предательницу.

Распространение группировок по всей стране

На пике популярности Япония насчитывала до десяти тысяч банд, разбросанных по всей стране. Особенно крупное женское объединение “Женский преступный альянс Канто” насчитывало около 20 000 участниц.