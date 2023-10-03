Японская мафия: кто такие якудза

Якудза – влиятельная японская мафия, которая держит в страхе не только государство, но и простых жителей. Она влияет на ключевые решения внутри страны и управляет всем нелегальным бизнесом Японии. “Рамблер” решил окунуться в историю банды и разобраться, действительно ли она такая могущественная, как принято считать.

© Кадр из фильма «Безымянный гангстер»

История якудза

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Исследователи сходятся во мнении, что первые группировки начали появляться в 17 веке. Вступали в них бедные самураи и маргиналы. Они объединялись в группы и предлагали защищать от нападения. Нередко могли грабить сами. Были и другие группы, которые торговали некачественным товаром – снадобьями и всем, что попадется под руку. Недовольные граждане приходили разбираться после проданного неликвида, но торгаши объединялись, чтобы защититься. Существовал еще один вид группировок, которые занимались азартными играми и славились своими мошенническими махинациями. Они держали игорные дома и были связаны с криминалом. Именно от них и пошло знаменитое название “якудза”, которое берет свои истоки из игры ойте-кабу. “Я” в переводе с японского означало “восемь”, “ку” – девять, а “дза” – три. В сумме эти числа дают двадцать, число, которое в игре считается самым плохим.

Впоследствии банды начали расширяться за счет молодежи, которая не хотела перебиваться мелкими грабежами, а была нацелена на более крупный улов. Поэтому появились банды якудза, занимающиеся наркоторговлей, убийствами за деньги и бизнесом, связанным с проституцией. Эти группировки даже смогли попасть в политическое поле страны, занимая правое крыло националистической партии.

После Второй мировой войны американцы пытались урегулировать деятельность японской мафии, но попытки остались безуспешными. А группировки якудза только сильнее распространялись по стране – они захватили весь черный рынок. Под их властью были игорные дома, сферы развлечений, проституция и транспортные предприятия. Только через десять лет главари группировок перестали конфликтовать друг с другом, и в мире якудза установился долгожданный покой.

Иерархия якудза

Члены кланов считают себя родственниками, их узы очень напоминают семейные связи. Якудза даже называют друг друга “брат”, что подтверждает уровень доверия и близости. Однако внутри группировок все равно есть иерархия, которую участники свято чтят.

На вершине иерархии находится Оябун, он отдает приказы своим подчиненным, которые называются кобун. Члены кланов отказываются от кровного родства и клянутся в преданности к своему лидеру. В якудза входят преимущественно мужчины, но иногда в группировках можно встретить и женщин. Некоторым из них даже удается добиться руководящей должности.

У босса обязательно есть старший советник, который помогает регулировать важные вопросы. Ниже его по иерархии стоят вакагасира, которые руководят несколькими группировками уже в определенных районах. Как правило, только в одну банду входит от 20 до 200 якудза, а в одном только клане количество участников может превышать 10000 человек.

Традиционные татуировки

Японская мафия славится своими нательными рисунками. Некоторые преступники могут похвастаться татуировками, которые покрывают практически все участки тела. У каждого рисунка есть свой сакральный смысл, который известен только в мафиозных кругах. Например, первую татуировку преступники набивают, когда покидают свою семью и приобщаются к японской мафии. Свои наколки члены банды предпочитают не показывать и прячут их под одеждой. Единственный день в году, когда якудза могут заявить о себе всей Японии и показать татуировки – синтоистский праздник Сандзя-мацури.

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