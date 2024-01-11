Семья фермеров в Австралии обнаружила в своем курятнике крокодила

В Австралии семья фермеров нашла в своем курятнике метрового крокодила, пишет New York Post. Рептилия забралась туда и перепугала всех птиц.

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Семья, испугавшись крокодила, вызвала спасателей. Приехавшие специалисты рассказали, что жители сначала подумали, что причиной беспокойства стал варан. Эксперты поместили хищника в специальный контейнер, после чего отправили его к ветеринарам.

После того как крокодил будет осмотрен врачами, его передадут на лицензированную ферму или в зоопарк.

«Необычно обнаружить крокодила на чьем-то заднем дворе», — рассказали спасатели.

Сообщается, что в результате нашествия крокодила все курицы остались целы, но семья теперь будет тщательнее проверять свою территорию, чтобы исключить подобные случаи.