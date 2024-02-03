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Мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

В штате Огайо полицейские обнаружили в гараже американца ракету класса "воздух-воздух", предназначенную для перевозки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны. Об этом сообщает KIRO 7.

Мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету
© Gazeta.ru

В отдел полиции по разминированию города Белвью поступил звонок из музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Сотрудники музея сообщили, что им звонил местный житель и предлагал подарить ракету класса "воздух-воздух", способную перевозить ядерную боеголовку мощностью полторы килотонны.

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Полицейские прибыли в дом американца и обнаружили опасный предмет в гараже. По словам мужчины, ракету он купил на гаражной распродаже. Взрывотехники обследовали находку и убедились, что ракета была инертной без топлива и ядерного заряда.

Безумный мир
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