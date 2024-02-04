Секс рыб-барабанщиков возбудил целый город в США

Жители одного из американских городов две недели не могли уснуть из-за странных ритмичных звуков. Как оказалось, у рыб в водоеме начался брачный период.

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В городе Тампа, штат Флорида, жители прибрежных районов две недели слышали странный ритмичный шум. Обычно звуки раздавались в ночное время, поэтому горожане думали, что это соседи устраивают поздние вечеринки.

Один из местных жителей, разыскивая источник шума, объехал почти весь город, даже добрался до военной базы. но так и не понял, что это такое.