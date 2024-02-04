Дрифтеры превратили в кошмар жизнь владельцев элитных квартир в Новосибирске
На дрифтеров, которые мешают спать, пожаловались жители улицы Аэропорт в Новосибирске. По словам обитателей старых и новых, элитных домов, гонщики лишают их законного права на отдых.
«Эти дрифтёры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю, начиная с 21:00 до 4:30, гоняют на кольце старого аэропорта. Несколько раз звонили на 112 и в Заельцовскую полицию, чтобы разогнали их. Но они и дальше по 9 машин тут гоняют», – поделилась читательница паблика АСТ-54.
Женщина умоляет гонщиков сменить локацию, иначе люди будут вынуждены пойти на крайние меры.
«Перестаньте или работать выходите за меня, чтобы я могла днём, как и вы, спать или с сыном сидеть, который тоже от вашего гудежа ночью встаёт, а потом не хочет идти в садик», – негодует женщина
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Сигнал о дрифтерах получили в дорожной полиции. Сотрудники ГИБДД обещали провести проверку.
«Экипажи ДПС будут приближены к данному месту. При выявлении административных правонарушений будут привлечены к административной ответственности», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Госавтоинспекции.