Дрифтеры превратили в кошмар жизнь владельцев элитных квартир в Новосибирске

«Эти дрифтёры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю, начиная с 21:00 до 4:30, гоняют на кольце старого аэропорта. Несколько раз звонили на 112 и в Заельцовскую полицию, чтобы разогнали их. Но они и дальше по 9 машин тут гоняют», – поделилась читательница паблика АСТ-54.