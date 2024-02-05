Невесту поймали на измене с дядей жениха за 30 минут до венчания

На форуме Reddit обсуждают жуткую ситуации на одном свадебном торжестве в Великобритании.

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Реальную историю пересказала гостья мероприятия, одна из подружек невесты. По ее словам, вся подготовка к свадьбе приятельницы была полна неприятных сюрпризов. Сначала она заставила всех подруг купить определенные платья по высокой цене, затем запретила жениху приглашать на свадьбу одиноких женщин, не являющихся его кровными родственницами, а позже потребовала, чтобы все подружки невесты отменили семейные праздники, чтобы присутствовать на ее девичнике.

Но вишенкой на свадебном торте стал тот самый день, когда должна была пройти церемония.

«Весь день у нее были постоянные вспышки гнева. Она заставляла плакать и персонал, и подружек невесты.

В конце концов, мне сделали макияж и прическу, а затем невеста попросила немного времени побыть в одиночестве, чтобы "отвлечься" от стресса», — рассказала подружка невесты.

Однако никто не был готов к тому, что произошло дальше. До венчания оставалось 30 минут, когда выяснилось, что церемония отменяется, потому что жених застал невесту за интимом с его же дядей.

Конечно, скандала было не избежать, а позже отец невесты на глазах у всех заявил, что она будет платить за свадьбу самостоятельно.

Однако на этом драма не закончилась: девушка рассказала, как через полчаса ей позвонила невеста и потребовала денег, чтобы помочь ей оплатить сбор за сорванную бронь зала.