Невеста запретила родителям приходить на свадьбу из-за отказа ее оплатить

Свадьба – не только радостное, но и стрессовое событие в жизни невесты. Историю девушки, которая запретила своим родителям присутствовать на торжестве из-за отказа его оплачивать, пишет издание Mirror.

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Чтобы устроить шикарную свадьбу с большим количеством гостей, требуется немалая сумма денег. Поэтому невеста, имя которой не называется, заранее позаботилась об одном из самых важных событий в жизни и заручилась поддержкой родителей: они пообещали любимой дочери, что, когда та встретит суженого и решит связать с ним судьбу, расходы за торжество будут возложены на них.

В какой-то момент она встретила мужчину своей мечты и начала продумывать детали мероприятия. Выбрала локацию и блюда, определилась с платьем, цветами и т.д. Но случилось страшное: родители сообщили дочери, что оплачивать все это не будут.

Объяснили они это тем, что и сама невеста, и жених имеют высокооплачиваемую работу, в то время как отец и мать, напротив, испытывают проблемы с финансами. Дочь эти доводы не убедили: она обиделась на родителей, причем до такой степени, что запретила им приходить на церемонию.

"Меня возмутило отсутствие сочувствия с их стороны, и в конце концов я сказала им, что если они не хотят участвовать в организации свадьбы, то им и вовсе не стоит приходить на нее", – пишет девушка.