Какие имена запрещены в разных странах

В последнее время в детских садах стало больше детей с необычными именами. Теперь Маша и Саша — это редкие имена.

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Но некоторые необычные имена могут быть оскорбительными или даже запрещенными. О том, какими именами запрещено называть детей в разных странах, — в материале «Рамблера».

Нутелла

Судья во Франции постановил, что это имя не разрешено — не из-за законов об авторском праве, а потому что оно «сделает девочку объектом насмешек». Малышку переименовали в Эллу.

Фрэз

Также во Франции суд решил, что девочку нельзя называть fraise, что означает «клубника». Они сказали, что это имя может быть истолковано как сленговое слово, обозначающее женский половой орган. Родители выбрали имя Фрейзина.

Принц Уилльям

Еще одни французские родители пытались назвать своего сына Принцем Уильямом, но им было отказано, поскольку это «привело бы к насмешкам со стороны детей». Второй вариант родителей — Минни Купер — также был отклонен по тем же причинам.

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Родители из Швеции, где действуют строгие законы об именах, представили это имя в 1991 году в знак протеста против штрафа, который они получили за то, что не зарегистрировали имя ребенка к его пятилетнему возрасту. Предположительно, оно должно было произноситься как «Альбин».

Икеа

Другим шведским родителям тоже не повезло. Те, кто хотел назвать своего ребенка Икеа, узнали, что Швеция не разрешает называть ребенка в честь компании — и это решение остается в силе.

Сейнт

Имя, которое Ким Кардашьян и Канье Уэст выбрали для своего второго ребенка, может быть, и подходит для США, но в Новой Зеландии, где нельзя давать детям имена, напоминающие официальные титулы, разочарованные родители отвергли это имя правительством в 2019 году.

Акума

Родители в Японии хотели назвать своего ребенка Акума, что означает «Дьявол», и этот случай привлек такое внимание, что один из членов кабинета премьер-министра выпустил заявление, в котором предостерег родителей от этого имени.

Линда

Имя, которое когда-то было самым популярным в Соединенных Штатах, запрещено в Саудовской Аравии. В этой стране некоторые имена «запрещены, потому что они не соответствуют общественным традициям». В список также попали имена Майя, Эмир, Яра и Лорин.

Тор

Португалия запрещает непортугальские имена, и в стране существует 82-страничный список запрещенных имен. В список попали Тор, Нирвана и Париж.

Ислам, Коран и Мекка

Власти западного Китая ввели ограничения на мусульманские имена, что вызвало широкую критику ограничения свободы вероисповедания.

Мерседес и Шанель