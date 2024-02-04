Кто такие калаши

На вершинах горного массива Хиндукуш, в удаленных уголках Пакистана, обитает удивительное этническое сообщество, известное как калаши. Эта группа людей привлекает внимание своими уникальными обычаями, культурой и таинственным происхождением. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Существует две версии происхождения калашей. По первой версии, они являются потомками греческих солдат, служивших в армии Александра Македонского. Большинство ученых считают, что прародителем народа был генерал Шалакаш, который правил в Пакистане после ухода армии Македонского. Вторая версия предполагает индоарийское происхождение, подтвержденное генетическим исследованием, установившим связь с сибирскими охотниками-собирателями в 2015 году.

Одной из выдающихся генетических особенностей калашей является их высокий уровень гетерозиготности. Это означает, что гены у калашей отличаются друг от друга, придавая им разнообразные внешние черты. Благодаря этому высокому уровню генетического разнообразия, представители этно-группы обладают уникальными внешними особенностями, которые могут быть результатом долгой генетической изоляции. Они проявляются в их уникальных внешних чертах. Калаши отличаются светлой кожей и голубыми или зелеными глазами, что делает их визуально выделяющимися среди соседних этнических групп.

Калаши верят в пантеон богов и духов, каждый из которых отвечает за различные аспекты природы, жизни и общества. Одним из ключевых богов является Махандев, бог солнца, а также присутствуют богини, связанные с плодородием и природными явлениями. Обряды и церемонии играют значительную роль в религиозной практике калашей. Одним из наиболее известных и важных обрядов является Чилам Джос, который проводится весной и сопровождается множеством религиозных и обрядовых действий. В ходе этого обряда калаши воздают честь богам, приносят жертвы и танцуют вокруг священных деревьев. Еще одним важным обрядом является Учау, который проводится осенью и связан с благословением урожая.

Часть калашей приняла ислам, однако большинство народа остается верным своей традиционной религии, характеризующейся политеизмом. Женщины-калаши традиционно обладают независимостью в выборе мужей, разводе и даже уходе от супругов. Однако, увеличивается количество женщин, выходящих замуж за мусульман и меняющих свою веру, а мужчины уезжают в поисках работы, что может привести к постепенному.