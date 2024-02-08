В Тюмени девушки воровали ювелирные украшения, думая, что работают шпионками

В Тюмени раскрыли серию краж, организатор которой нанимал девушек для службы в секретной организации. Об этом рассказала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Ранее судимый за кражу и мошенничество житель Екатеринбург разработал новую преступную схему. Он выкладывал объявления и предлагал молодым соискательницам работу, предполагающую передвижения по стране.

Девушки были готовы к переезду в другие регионы, где их на съемных квартирах обучали фигурант и его подельница. Аферисты вводили россиянок в заблуждение и утверждали, что занимаются проверкой законности деятельности коммерческих организаций.

Работа по обнаружению уязвимостей в системах безопасности частных предприятий должна была вестись под прикрытием и в условиях конспирации, поэтому по окончанию "обучения" стажерки подписывали документы о неразглашении охраняемой законом тайны.

Затем девушки самостоятельно устраивались на работу в ювелирные магазины или ломбарды. Кураторы просили их выполнять поручения, имитирующие скрытый контроль за деятельностью бизнеса. В качестве последнего задания работницы должны были переправить на указанный адрес ювелирные изделия и деньги, находившиеся у них под рукой. Как только девушки справлялись с этой задачей, организаторы схемы прерывали с ними связь.