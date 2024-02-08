Голубь, обвиняемый в шпионаже, освобожден из тюрьмы

В мае 2023 года по всему миру разлетелась весьма необычная история – в Индии был пойман голубь, на крыльях которого были обнаружены странные надписи, предположительно, на китайском языке. Этот факт заставил властей запустить расследование и выяснить, не может ли голубь заниматься шпионажем в пользу Китая. Птицу отправили в медицинский центр для уточнения деталей.

Расследование затянулось на довольно долгие сроки, а голубь тем временем был заключен под стражей. Группа зоозащитников PETA активно натаивали на том, чтобы бедную птицу как можно быстрее отпустили на волю. И, вот, спустя восемь месяцев это, наконец, случилось. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на индийские СМИ.