Американский сурок Фил предсказал скорое наступление весны

Весна не за горами – доказательство тому сегодняшний прогноз сурка по имени Фил из Пенсильвании, сообщает USA Today.

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Согласно традиции, ежегодно в "День сурка" люди пытаются предсказать начало весны по выходу животного из его домика. Если он увидит тень и сразу же вернется в жилище, то зима простоит на дворе еще долго. Если же сурок не увидит ее и останется вне дома, то весна будет ранняя.

Сегодня сурок Фил не увидел своей тени. А это значит, что можно ждать скорого потепления.

Это, кстати, первый раз за четыре года, когда Фил предсказал раннюю весну, и 21-й раз с момента ведения соответствующих записей.

И хотя Фил из Панксатони, пожалуй, самый известный сурок в мире, он не единственное животное-прогнозист. Еще есть Бакай Чак в Огайо, генерал Борегар Ли в Джорджии и Чак из Стейтен-Айленда в Нью-Йорке. Все они вышли из своих нор в пятницу утром.