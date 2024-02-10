10 стихийных бедствий в средние века

Стихийные бедствия всегда были разрушительными для людей, происходили они в средневековье или в современности. Землетрясения, наводнения и извержения вулканов могут привести к гибели десятков тысяч человек и уничтожению целых городов.

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«Рамблер» рассказывает о десяти самых страшных стихийных бедствий, произошедших в средние века.

Разрушение Антиохии (526 г.)

Антиохия была одним из великих городов Римской империи. Этот мегаполис на восточном берегу Средиземного моря с населением более миллиона человек был ведущим центром христианства. Однако серия землетрясений нанесла ущерб городу. Худшее из них произошло в конце мая 526 года.

В результате землетрясения погибло от 250 000 до 300 000 человек. Византийский император послал 500 фунтов золота, чтобы город можно было восстановить, но Антиохия так и не восстановилась, и на протяжении всего средневековья она продолжала приходить в упадок, пока к 15 веку в ней не осталось всего несколько сотен человек.

Год без лета (1258 г.)

В 2013 году ученые объявили, что обнаружили, что вулкан, расположенный на острове Ломбок в Индонезии, взорвался где-то между маем и октябрем 1257 года. Это был самый сильный взрыв, который Земля видела за 7000 лет.

Это открытие помогло историкам понять события 1258 года, когда низкие температуры уничтожили урожай и привели к голоду в большей части Европы. Английский летописец Мэтью Пэрис писал, что в течение этого года «непрерывно дул северный ветер, преобладали продолжительные морозы, сопровождаемые снегом и таким невыносимым холодом, что он сковывал лицо земли, сильно беспокоил бедняков, приостановил всякое земледелие и убивал молодняк крупного рогатого скота до такой степени, что казалось, будто среди овец и ягнят свирепствовала всеобщая чума».

Считается, что в том году в Лондоне погибло около 15 000 человек, а некоторые ученые предполагают, что взрыв вулкана был одним из факторов Малого ледникового периода, который повлиял на глобальные температуры с 14 по 19 века.

Великое утопление людей (1362 г.)

Прибрежные районы вокруг Северного моря были подвержены наводнениям в позднем средневековье – многочисленные хроники сообщают о различных наводнениях между 11 и 15 веками. Одним из самых страшных было наводнение Святого Марцелла, или Grote Mandrenke («Великое затопление людей»), которое произошло 16 января 1362 года. По меньшей мере 25 000 человек погибли, когда атлантический шторм пронесся по северо-западной Европе, затронув Британские острова до Дании.

«Камикадзе»

Монголы под предводительством хана Хубилая дважды пытались вторгнуться в Японию в XIII веке – первый раз в 1274 году и второй в 1281 году. Оба раза флот был уничтожен тайфунами, что, по мнению японцев, было небесной помощью. Они назвали эти штормы «Камикадзе», что означает «божественный ветер».

Огромный флот под командованием монголов (второй, как сообщается, насчитывал четыре тысячи кораблей со 140 000 человек) был уничтожен тайфунами, в результате чего захватчики либо утонули, либо были захвачены в плен.

Сицилийское землетрясение (1169 г.)

Утром 4 февраля 1169 года на восточном побережье Сицилии произошло мощное землетрясение, которое сравняло с землей города, вызвало цунами и, возможно, даже извержение вулкана Этна. Источники оценивают число погибших от 15 000 до 25 000 человек. Один летописец, Гуго Фальканд, описывает эту сцену:

Ужасное землетрясение потрясло Сицилию с такой силой, что оно ощущалось в Калабрии, вокруг Реджо и близлежащих городов. Чрезвычайно богатый город Катания подвергся таким разрушениям, что в городе не уцелело ни одного дома. Около 15 000 мужчин и женщин вместе с епископом этого города и большинством норков были задавлены обрушивающимися зданиями. В Лентини, красивом городе, принадлежавшем сиракузянам, под тяжестью обрушившихся зданий, потрясенных тем же землетрясением, погибло большинство горожан. Многие крепости были также разрушены на территории катанцев и сиракузян.

Событие Тауредунум (563 г.)

Швейцарский город Женева был опустошен в 563 году, когда оползень на одном конце Женевского озера вызвал цунами по всему узкому узлу. Несколько исторических источников объясняют, что произошло, в том числе «История франков» Григория Турского:

Великое чудо появилось в Галлии в крепости Тауредунум, расположенной на возвышенности над рекой Роной. Здесь более шестидесяти дней был слышен любопытный рев: затем весь склон холма раскололся и отделился от ближайшей к нему горы, и он упал в реку, унося с собой людей, церкви, имущество и дома. Берега реки были заблокированы, и вода потекла назад. Это место с обеих сторон было окружено горами, ибо ручей течет там по узким ущельям. Затем вода затопила верховья, затопила и унесла все, что находилось на ее берегах.

Во второй раз жители были застигнуты врасплох, и, когда скопившаяся вода снова прорвалась сквозь нее, она затопила тех, кто жил там, так же, как это произошло выше, разрушая их дома, убивая их скот, унося и подавляя своей жестокой силой. и неожиданное наводнение всего, что стояло на его берегах вплоть до города Женевы. Многие говорят, что масса воды была настолько велика, что перетекла через стены в упомянутый город.

Сирийское землетрясение (1202 г.)

20 мая 1202 года на юго-западе Сирии произошло землетрясение. Считается, что магнитуда его составила около 7,6 баллов по шкале Рихтера и ощущалась даже на Сицилии. Землетрясение нанесло огромный ущерб как крестоносцам, так и мусульманским общинам по всему Восточному Средиземноморью, сравняв с землей города и замки. Хотя один современный источник оценивает число погибших в 1,1 миллиона человек, современные историки полагают, что эта цифра, скорее всего, исчислялась десятками тысяч. Разрушения рассматривались как важный фактор в продлении перемирия между крестоносцами и мусульманскими государствами.

Наводнение Сент-Люсии (1287 г.)

14 декабря 1287 года мощный штормовой прилив обрушился на Нидерланды и Северную Германию, разрушив дамбы и унеся жизни от 50 000 до 80 000 человек. Это событие считается шестым по величине наводнением в зарегистрированной истории и привело к необратимым изменениям в ландшафте Нидерландов – например, Зейдерзее было частично создано ураганом, что сделало его внутренним морем. Тот же шторм также унес жизни сотен людей на юге Англии.

Землетрясение Санрику (869 г.)

Япония расположена вдоль одной из самых активных линий разломов в мире и часто подвергается землетрясениям. Одно из самых ранних когда-либо зарегистрированных землетрясений произошло у северо-восточного побережья 9 июля 869 года.

Ученые полагают, что по размерам и масштабам оно было очень похоже на землетрясение и цунами 2011 года, обрушившиеся на тот же регион. Современный источник сообщает о разрушениях, которые он вызвал:

В провинции Муцу произошло сильное землетрясение со странным светом в небе. Люди кричали и плакали, ложились и не могли встать. Некоторые погибли в результате обрушения домов, другие – в результате оползней. Лошади и крупный рогатый скот застигнуты врасплох, бешено метались вокруг и ранили остальных. Огромные здания, склады, ворота и стены были разрушены. Затем море начало реветь, как сильная гроза. Поверхность моря внезапно поднялась, и огромные волны обрушились на сушу. Они бушевали, как кошмары, и сразу же достигли центра города. Волны распространялись на тысячи ярдов от пляжа, и мы не могли видеть, насколько велика опустошенная территория. Поля и дороги полностью погрузились в море. Около тысячи человек утонули в волнах, так как им не удалось спастись ни на берегу, ни в гору от волн. Практически полностью смыло имущество и всходы урожая.

Торнадо, обрушившейся на Лондон (1091 г.)