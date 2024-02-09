В Перми рядом с департаментом образования мэрии работает секс-отель

«Контрасты современного Урала: во дворе [где располагается] департамент образования обнаружили первый в городе секс-отель. Заведение работает 24/7 и никогда не пустует. Внутри около 20 номеров в тематике от Древнего Египта до космоса. Плюсом — что-то вроде пыточной для БДСМ-сессий. Заселяться можно в любое время. Вдобавок ко всему — секс-шоп прямо на ресепшене», — пишет telegram-канал Mash, добавляя, что сотрудников департамента подобное соседство нисколько не смущает.