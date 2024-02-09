OpenAI захотела управлять вашим компьютером: ИИ у руля

Представьте себе ИИ-помощника, который не ограничивается простыми командами, а беспрепятственно управляет вашим компьютером для выполнения сложных задач. Именно такое будущее видит компания OpenAI, которая, как сообщается, разрабатывает «программное обеспечение-агент», способное взять на себя управление вашим устройством и выполнять действия с «человекоподобной эффективностью».

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Концепция OpenAI выходит за рамки возможностей Siri. Этот «сверхумный персональный помощник» будет работать в различных приложениях, выполняя клики, ввод текста и движения курсора по мере необходимости. The Information сообщает, что подобное программное обеспечение для агентов разрабатывается такими технологическими гигантами, как Google.

Суть идеи проста: ИИ-агент становится вашим посредником, выполняя компьютерные задачи от вашего имени. Нужно преобразовать документ в электронную таблицу с анализом данных? Просто попросите свой ИИ справиться с этим.

Амбиции OpenAI выходят за рамки управления рабочим столом. Они также создают ИИ для просмотра веб-страниц, способный решать такие задачи, как бронирование авиабилетов и всестороннее исследование компаний.

В то время как потенциальные преимущества огромны, опасения остаются. Предоставление широкого контроля агенту ИИ требует значительного доверия к его возможностям и намерениям.