Дельфин с необычным окрасом обнаружен у берегов Австралии

У берегов Австралии обнаружен дельфин-афалина с необычным окрасом. По мнению ученых, это чрезвычайно редкая разновидность дельфина, вызванная генетической мутацией.

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Пестрого черно-белого дельфина увидели исследователи из университета Саншайн-Кост у побережья штата Квинсленд. Они пришли к выводу, что речь может идти о частичной потере пигментации – обыкновенные афалины имеют ровный серый цвет.

«Никто никогда не документировал никаких наблюдений таких дельфинов в Австралии», – заявила исследователь Джорджина Хьюмс.