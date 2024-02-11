Дельфин с необычным окрасом обнаружен у берегов Австралии
У берегов Австралии обнаружен дельфин-афалина с необычным окрасом. По мнению ученых, это чрезвычайно редкая разновидность дельфина, вызванная генетической мутацией.
Пестрого черно-белого дельфина увидели исследователи из университета Саншайн-Кост у побережья штата Квинсленд. Они пришли к выводу, что речь может идти о частичной потере пигментации – обыкновенные афалины имеют ровный серый цвет.
«Никто никогда не документировал никаких наблюдений таких дельфинов в Австралии», – заявила исследователь Джорджина Хьюмс.
По словам специалистов, это только второй случай наблюдения пегого дельфина-афалины в южном полушарии, пишет The New York Post.