На Украине предложили включить останки Столыпина в «обменный фонд» с РФ

«Как бы это ни выглядело и ни звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену <...> Этот процесс можно начинать», — сказал директор государственного музея-заповедника Максим Остапенко в интервью ТСН (цитата по РБК).