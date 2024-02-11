На Украине предложили включить останки Столыпина в «обменный фонд» с РФ

На Украине предложили включить останки Петра Столыпина в «обменный фонд» с РФ
На Украине предложили включить останки Петра Столыпина в список на обмен с Россией. Такое мнение высказали в руководстве «Киево-Печерской лавры», где покоится прах бывшего помощника Николая II.
«Как бы это ни выглядело и ни звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену <...> Этот процесс можно начинать», — сказал директор государственного музея-заповедника Максим Остапенко в интервью ТСН (цитата по РБК).
Столыпин возглавлял Совет министров Российской империи в 1906–1911 годах. В частности, он реализовал аграрную и судебную реформы.
Столыпин был убит в результате покушения в сентябре 1911 года в Киевской опере анархистом-террористом, осведомителем царской охранки Дмитрием Богровым. Столыпина похоронили на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.