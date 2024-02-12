Волк, прикармливаемый туристами в Китае, начал попрошайничать на шоссе

В китайской провинции Цинхай на видео засняли дикого волка, который заметно поправился и продолжает выпрашивать еду у проезжающих по трассе местных жителей и туристов.

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Не так давно одна из женщина рассказывала в своих соцсетях о том, что встретила на шоссе исхудавшего волка, которого не смогла не покормить. Теперь же, спустя время, дикий волк заметно увеличился в размерах, благодаря таким же щедрым жителям или путешественникам, не сумевшим пройти мимо хвостатого попрошайки.

Эксперты отмечают, что в этом регионе туристы нередко подкармливают диких животных. Помимо волков, здесь можно встретить и бурых медведей, которым тоже нередко перепадает, чем полакомиться.