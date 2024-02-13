На ядерной электростанции расплодились редкие крокодилы

Острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Naples Daily News.

© Lenta.ru

По подсчетам специалистов компании NextEra Energy, управляющей АЭС, в каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают по меньшей мере 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году.

Первое крокодилье яйцо возле АЭС обнаружили в 1978 году. Вскоре выяснилось, что оно принадлежит редкому острорылому крокодилу. В то время этот вид считался исчезающим. За истребление его представителей в штате было предусмотрено наказание.

Энергетическая компания не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают крокодилам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей.