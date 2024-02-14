United Airlines приостановила полеты новых самолетов из-за старого закона 1990 года

United Airlines пришлось приостановить полеты своих новых самолетов Airbus A321neo не из-за серьезных проблем с безопасностью, а потому, что светящиеся знаки на борту «Курение запрещено» были автоматизированы, сообщает Engadget.

© Pxhere

Постановление 1990 года предписывает, что знаки на самолетах должны управляться экипажем вручную. Airbus A321neo оснащен программным обеспечением, которое автоматически отображает вывески во время полета, поэтому экипажу не приходится их включать и выключать.

Автоматизированные системы указателей тоже не новая реальность на воздушных суднах. Многие авиаперевозчики подают заявки на освобождение от уплаты налогов в Федеральное управление гражданской авиации (FAA), что United Airlines и сделала для всего своего парка еще в 2020 году. Однако Airbus A321neo компании настолько новый, что не подпадает под эту защиту.