Какой сервис оказывали пассажирам самолетов в 50-х

Сегодня за перелет с комфортом придется заплатить крупненькую сумму. Однако, в прошлом, особенно в начале пассажирской авиации, ситуация была несколько иная. Авиакомпании использовали различные уловки, чтобы привлечь клиентов на свои рейсы. Подробнее расскажет "Рамблер".

До 1950-х годов полеты на самолетах были доступны лишь небольшому числу людей, главным образом состоятельным. И в то же время они долго боялись полетов на самолетах. Например, Дэвид Боуи предпочитал добираться до Японии из Англии поездом, так как считал самолеты небезопасными. Обычным же гражданам было недоступно такое роскошное удовольствие

Чтобы привлечь больше клиентов, авиакомпании предлагали улучшенные услуги, чтобы показать, что каждый вложенный пассажиром рубль был оправдан. Расстояние между креслами в салоне было значительно больше, чем в современных самолетах. Ухоженные и элегантно одетые стюардессы непрерывно подавали закуски и алкогольные напитки.

Места в салоне были устроены попарно, а не по трое, что предоставляло больше свободы для передвижения и создавало более комфортную атмосферу. Пассажирам предлагались очень изысканные и дорогие блюда, подобные тем, что можно встретить в лучших ресторанах мира. Среди них были лобстеры, икра, экзотические фрукты, и все это уже было включено в стоимость билета. Разнообразие угощений было действительно широким.

В 50-х годах стоимость путешествий на самолете была довольно высокой. Например, перелет между городами внутри Соединенных Штатов, занимающий около трех часов, стоил почти 140 долларов. И если привести эту сумму в эквивалент сегодняшних денег, то это составит около 1500 долларов. Каждый полет тогда считался событием. Мужчины и женщины одевались в свои лучшие наряды, тщательно причесывались и делали модный макияж.

Наличие алкогольных напитков на борту самолета не редко приводило к тому, что некоторые пассажиры приземлялись с видимыми признаками опьянения. Однако, это не привлекало особого внимания. Компания заботилась о том, чтобы клиент был доволен. И если, чтобы доставить ему полное удовлетворение, нужно было предложить немного коньяка или виски, то это без проблем предоставлялось.

Процедура посадки на борт самолета также отличалась от современных времен. Пассажирам не требовалось проходить сложные и строгие проверки: они просто приходили в аэропорт, сдавали свой багаж, предъявляли билет и занимали свое место на борту. Никаких сканирований, дополнительных контролей и долгих ожиданий. Зато во время полета ощущались более сильные турбулентности и шум, чем сейчас, что делало полет еще более захватывающим и атмосферным.