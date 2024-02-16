$91.82+0.3998.41+0.60
Почта

Парень снял пугающее видео в доме и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником AdamElam опубликовал на портале видео из своего дома, показавшееся ему пугающим. Увиденное озадачило пользователей сети.

Парень снял пугающее видео в доме и озадачил пользователей сети
© Unsplash.com

Парень выложил видео, снятое в коридоре своего дома. На фоне можно услышать громкие звуки, похожие на гудки, происхождение которых автор публикации не мог понять.

«Я слышу это каждую ночь в час. (...) Мне казалось, что я схожу с ума, но потом снял это на видео, и это меня напугало. Зачем это делают?» — подписал он публикацию.

Daily Star: британка требует закрыть кинотеатр из-за поселившихся в нем крыс

В комментариях некоторые пользователи также сочли увиденное жутким.

«Я слышал что-то подобное, когда путешествовал, в сельской местности. Никогда это не забуду», «Это Чужие. Они вернулись за тобой», — высказались они.

Другие же пользователи заявили, что происхождение необычного звука объяснимо. Они предположили, что так может звучать старая или поврежденная сигнализация или чей-то неисправный дверной звонок. Позднее автор публикации уточнил, что эти гудки издавал поднимающийся лифт.

Безумный мир