Голодные бобры повредили 200-летние буки на берегу реки в Германии

В Германии на берегу реки Цвикауэр-Мульде в парке Вексельбург оголодавшие от нехватки пропитания бобры повредили несколько буков, возраст которых превышает два столетия. Об этом сообщило издание Suddeutche Zeitung.

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По его данным, инцидент считается редкостью для бобров, которые при обычных обстоятельствах не трогают буки. «Вандальное» поведение животных немецкие экологи связали с отсутствием у них других средств пропитания.

Поврежденные бобрами деревья не подлежат восстановлению. Однако стволы других буков планируют теперь покрыть металлической сеткой. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация парка также хочет посадить на его территории новые растения, чтобы обитающие там животные не голодали, следует из материала.