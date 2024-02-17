В Канаде пара рассталась накануне свадьбы из-за отказа гостей дарить по 1500 долларов

В Канаде невеста отменила свадьбу, а затем рассталась с женихом из-за того, что гости разрушили их планы на проведение мероприятия.

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Девушка написала в соцсетях, что вместе с возлюбленным планировали потратить на церемонию около 60 000 канадских долларов (4 млн рублей). В связи с этим в приглашении для гостей указали, чтобы те, вместо подарков принесли по 1500 долларов (около 100 000 рублей). Таким образом жених и невеста собирались оплатить свадьбу мечты.

Но гости сочли сумму значительной и не захотели тратиться. Свадьбу пришлось отменить. И отношения влюбленных не прошли проверку этим испытанием.