Себастьян и Лелия Сальгадо – супружеская пара из Бразилии, которая посвятила свою жизнь восстановлению лесов и высадке миллионов деревьев по всему миру.

Их история началась в 1990-х годах, когда Себастьян работал фотографом. Во время командировки в Амазонию они были потрясены масштабами обезлесения в этом регионе. С тех пор целью их жизни стала борьба с обезлесением и восстановление лесов.

Себастьян и Лелия основали организацию, через которую координировали свои усилия по восстановлению лесов. За 20 лет им удалось высадить более 4 миллионов деревьев в Бразилии, а также других странах Латинской Америки и Африки.

Они не только сажали деревья своими руками вместе с волонтерами, но и работали с местным населением, правительствами, компаниями, чтобы привлечь их к делу восстановления лесов и сделать его масштабным. Благодаря своей неустанной деятельности, Себастьяну и Лелии удалось вернуть к жизни тысячи гектаров вырубленных лесов.