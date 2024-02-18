В США победитель лотереи с призом в 36 млн долларов не пришел за деньгами

Флорида. США. В США состоялся розыгрыш лотереи, где призовая сумма достигла 36 миллионов долларов. Выигрышный билет был объявлен 15 августа, однако за полгода победитель так и не объявился. Об этом пишет «МИР24».

© Susanin.news

Организаторы сообщили, что выигрышный билет был куплен в Джексонвилле за два доллара. Шанс победы был 1 к 302,6 миллиона, но теперь билет считается недействительным.