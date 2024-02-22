В Швейцарии соберут самое высокое 3D-напечатанное здание в мире

Исследователи из ETH Zurich готовятся к сборке самого высокого 3D-напечатанного здания в мире — White Tower (Tor Alva). Оно будет состоять из более ста столбов с площадкой для выступлений на вершине.

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White Tower создается в сотрудничестве с культурным учреждением Nova Fundaziun Origen и в настоящее время печатается по частям перед транспортировкой и сборкой в деревне Mulegns в швейцарских Альпах.

Башня будет иметь сложный стиль влияния барокко и достигнет высоты 30 метров. 3D-напечатанные столбы будут поддерживать пять этажей и формировать полуоткрытый фасад (также будет установлена съемная легкая мембрана для защиты интерьера от погодных условий при необходимости).

Посетители войдут на нижние этажи, состоящие из массивных столбов, создавая меньшие и более внушительные пространства. Затем они поднимутся по винтовой лестнице, и каждый этаж станет заметно более светлым и воздушным. Здесь будет сцена и места для 45 зрителей, которые будут использоваться для небольших концертов и театральных представлений. После завершения мероприятий башня будет разобрана и восстановлена в другом месте.

Процесс печати займет около 900 часов, и он будет проводиться аналогично для других проектов 3D-напечатанной архитектуры.