Хорошо знакомый нам символ аптеки – зеленый или красный крест – на самом деле является логотипом организации Красный Крест.

Красный Крест был основан в 1863 году швейцарцем Анри Дюнаном. Изначально эта организация занималась оказанием медицинской помощи раненым солдатам на поле боя. Со временем сфера ее деятельности расширилась, и сейчас Красный Крест помогает пострадавшим от военных конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций.

При создании логотипа для своей организации Анри Дюнан вдохновился флагом родной Швейцарии, который представляет собой белый крест на красном фоне. Однако Дюнан просто поменял цвета местами, получив новый логотип.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Egormq.