Девушка разозлилась на бойфренда и пробежалась по улице голышом

В Гонконге девушка пробежалась по улице голышом из-за того, что рассталась с бойфрендом. Об этом сообщает The Thaiger.

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Произошедшее заснял очевидец. В начале ролика пара ссорится. Затем мужчина крикнул, что расстается с девушкой, и ушел прочь. Та, в свою очередь, разозлилась на возлюбленного и побежала на автобусную остановку, где стала снимать с себя одежду.

Оставив на земле обувь и брюки, она побежала по дороге, попутно раздеваясь догола. Мужчина, заметив неадекватное поведение спутницы, вернулся и собрал брошенную ей одежду. Ему удалось уговорить девушку уйти с дороги и одеться.