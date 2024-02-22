Россиянин донес на молодую учительницу из-за ее фото с мужем в день свадьбы на фоне храма

«Никогда ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем, и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Со своей страницы я этот снимок удалила. А вообще я уже давно замужем и сейчас беременна», - отметила учительница.