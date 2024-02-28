Владелец небольшой пасеки в горах Турции однажды обнаружил, что один из его ульев был взломан. Кто-то явно полакомился медом прямо на месте преступления. Фермер решил, что это, вероятно, был голодный медведь. Такие визиты повторялись несколько ночей подряд.

Чтобы удостовериться, он установил камеру наблюдения возле ульев. Фермеру стало любопытно – какой именно из медов больше всего приглянулся медведю. Поэтому на следующую ночь он выставил рядом с ульями пробы разных сортов меда.

К его удивлению, медведь выбрал именно его фирменный цветочный мед. Фермер понял, что у медведей очень тонкий вкус. И решил использовать этот курьезный случай в маркетинговых целях, опубликовав видео в социальных сетях.