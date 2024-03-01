Жених пришел на свадьбу в очках Apple Vision Pro и разозлил невесту
В США жених пришел на свадьбу в очках Apple Pro Vision, пишет издание Сomplex.
Как пишут СМИ, невеста из Юты не была в восторге, когда увидела, как ее муж надел на голову гаджет. Сообщается, что жених не снимал очки даже во время свадебной фотосессии и на банкете.
«Я стараюсь не смотреть эти фото, потому что это немного жутковато», - поделилась впечатлениями невеста.
Фотография, на которой недовольная невеста стоит рядом с женихом в Apple Pro Vision cтала вирусной в интернете. Люди сочувствуют женщине и надеются, что страсть ее возлюбленного к гаджетам не станет поводом для ссор в браке.
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