Жених пришел на свадьбу в очках Apple Vision Pro и разозлил невесту

В США жених пришел на свадьбу в очках Apple Pro Vision, пишет издание Сomplex.

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Как пишут СМИ, невеста из Юты не была в восторге, когда увидела, как ее муж надел на голову гаджет. Сообщается, что жених не снимал очки даже во время свадебной фотосессии и на банкете.

«Я стараюсь не смотреть эти фото, потому что это немного жутковато», - поделилась впечатлениями невеста.