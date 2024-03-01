Огромная белая акула откусила киту голову на глазах у спасателей

Жители острова Махия в Новой Зеландии стали свидетелями нападения гигантской белой акулы на карликового кашалота, который попал на мель недалеко от берега. Хищник выпрыгнул из воды и откусил киту голову, едва не задев человека, который пытался помочь млекопитающему. Об инциденте сообщила газета Hawke's Bay Today (HBT).

© Gazeta.ru

По свидетельствам очевидцев, длина акулы превышала пять метров. Огромной рыбе удалось расправиться с трехметровым кашалотом одним укусом.

После первой атаки акулы спасатель сумел добраться до берега. На его глазах хищник вернулся и утащил остальную часть туши кита под воду.

В связи с инцидентом местная полиция попросила жителей острова не подходить к воде.

По словам ученых, пока неизвестно, почему кашалот решил выброситься на отмель. Специалисты предположили, что кит мог быть тяжело болен. Морские млекопитающие в таком состоянии часто пытаются достичь берега, поскольку им становится трудно дышать в водной среде.