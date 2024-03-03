В Пронском районе из-за сугроба с подворья сбежал страус

Предполагают, что страус сбежал с территории из-за высоких сугробов, которые помогли птице преодолеть ограждение. Далее страус пошёл гулять по ближайшей деревне. Птицу нашли уже 1 марта и вернули в семью к соседке Изабель.

© 62info.ru

По словам хозяина страуса, пока неясно Жорж — самка или самец, это обычно выясняется к трём годам, просто он больше второй птицы, поэтому его решили звать Жоржем.

Пара Жорж и его соседка Изабель появилась в деревне Бакланово только в 2023 году. Хозяин брал их не для получения экзотических яиц, а просто из интереса.