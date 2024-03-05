Бывшая медсестра заработала 26 миллионов рублей с помощью божества

31-летняя Навал Джамджурек, бывшая медсестра, ставшая застройщицей, поклоняется Тао Вессувану — божеству, которое заботится о человеческом мире. В начале карьерного пути она попросила у божества благословения на продажу 16 тысяч квадратных метров земли в ее проекте жилищного строительства.

Позже Джамджурек удалось заключить успешную сделку и выручить за проданный участок земли более 10,5 миллиона бат. Женщина заявила, что добилась успеха благодаря Тао Вессувану. В знак благодарности она сделала щедрое подношение божеству.

Отмечается, что застройщица — не единственная, кому, по ее мнению, помог Тао Вессуван. В святилище божества нередко приходят и другие верующие. Так, один из местных жителей принес в храм цветы, благовония и свечи, чтобы поблагодарить Тао Вессувана за то, что тот помог ему выиграть в лотерею.