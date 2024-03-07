Пожилой мужчина отправился в голый круиз и назвал его потрясающим

Пожилой мужчина отправился в голый круиз с двумя тысячами незнакомцев и заявил, что получил «потрясающие впечатления». Об этом сообщает Daily Mail.

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67-летний мужчина рассказал о своем путешествии на форуме Reddit. По словам автора поста, он забронировал семидневную поездку через туристическую компанию Bare Necessities, которая занимается организацией круизов на нудистских суднах. Вместе с 61-летней женой мужчина отправился в путешествие на круизном лайнере, рассчитанном на две тысячи пассажиров, из американского города Тампа, штат Флорида, с остановками в Мексике и Гондурасе. Он отметил, что впервые побывал в путешествии с приверженцами нудизма.

Пользователь заявил, что подавляющее большинство пассажиров были пожилыми. Он также подчеркнул, что нашел привлекательными лишь 20 процентов нудистов, находящихся на судне. Однако, как утверждает мужчина, это не имело никакого значения, ведь круиз не предполагал никакого сексуального подтекста. Он добавил, что на протяжении всего путешествия пассажирам было запрещено фотографировать друг друга. По словам мужчины, гости уважительно относились к личным границам других и практически не пользовались телефонами. Кроме того, за соблюдением этикета следили сотрудники круизной компании.

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Пассажиров заставляли одеваться только в ресторане при приемах пищи и во время захода лайнера в порты. Мужчина также заметил, что некоторые люди надевали одежду ближе к вечеру после проведенного на солнце дня. Он добавил, что пассажиры должны были ходить по палубам в обуви, но многие не соблюдали это правило. А когда гости были раздеты, то следили за гигиеной и сидели на полотенцах.

Мужчина назвал путешествие «потрясающим» и заявил, что ему с женой понравился такой формат отдыха. Однако он добавил, что не повторил бы подобный опыт, так как в мире есть множество других прекрасных мест, которые ему еще хочется посетить.

Ранее сообщалось, что в Австралии власти собрались прогнать нудистов с популярного пляжа, так как они посещали его 25 лет из-за ошибки. Крупный пляж Тьягара объявили зоной, где «одежда необязательна», в 1998 году.