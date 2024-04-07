Томкат: насекомое, оставляющее огромные ожоги

Последние годы все большую популярность набирают поездки в Юго-Восточную Азию. Однако далеко не все знают об опасном насекомом, который обитает в тех краях. В этой статье "Рамблер" расскажет про томката: его особенности и неприятные последствия от встречи с ним.

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Томкаты — это маленькие насекомые, напоминающие муравьев, чаще всего черно-коричневого цвета. Они оставляют на коже человека болезненные ожоги, которые с течением времени становятся все хуже, сопровождаясь болью и зудом. В результате появляются волдыри, похожие на высыпания от герпеса.

Научное название этого насекомого — Paederus littorarius или Paedreus fuscipes. Размеры тела обычно составляют от 7 до 10 миллиметров. Томкаты по природе своей — хищники, питающиеся цикадками, но также они могут быть опасны для человека.

Томкаты обитают в тропиках и субтропиках и чаще всего появляются в сумерках, привлеченные светом от ламп накаливания и неоновых огней. Они активно распространяются в сезоны дождей, и чем дольше длятся осадки, тем больше жуков вылезают на поверхность.

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Эти насекомые не кусаются, но выделяют яд при контакте, если их случайно раздавить или сжать. Их кровь содержит названием педерин, который в 12 раз токсичнее яда кобры. Его воздействие вызывает появление эритематозных бляшек с волдырями, а затем развивается линейный или хлыстовой дерматит. Существует высокая вероятность развития вторичной инфекцией в пораженной области. Интенсивное покраснение кожи может длиться до нескольких месяцев. Также могут вызывать невралгию, артралгию, лихорадку и рвоту.

Для лечения ожогов от томкатов рекомендуется промывать пораженные участки кожи водой с мылом и использовать мази с кортикостероидами. По возможности стоит избегать контакта с этими насекомыми и немедленно обратиться за медицинской помощью в случае серьезных симптомов.

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