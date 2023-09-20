Услышав слово "мед", большинство людей тут же вспоминают про пчел. И это неудивительно, ведь именно пчелы производят это лакомство.

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Однако мало кто знает, как они делают это и зачем пчелам мед. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Для производства меда пчелы собирают нектар с цветов. Поскольку в нектаре содержится много воды, пчелам нужно приложить усилия, чтобы высушить его. Удаление ненужной влаги происходит посредством испарения, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в улье. Кроме того, пчелы добавляют в мед ферменты из собственных тел, чтобы нектар превратился в еду и не испортился.

После этого пчелы складывают мед в соты для созревания. Пока мед зреет, молодые пчелы несколько раз перекладывают нектар из одних ячеек в другие – в процессе они каждый раз добавляют свою слюну. Вызревание меда длится 8-10 дней. После того, как мед готов, пчела "запечатывает" ячейку тонким слоем воска, чтобы не допустить его брожения. Именно этот мед пчелы также используют в качестве пищи.

Помимо нектара пчелы также собирают с растений цветочную пыльцу, которая является для них белковым кормом. Комочки пыльцы пчелы складывают в ячейки сот, утрамбовывают их, а после заливают медом. Данный продукт именуется пергой.

Отсюда становится понятно, что пчелы питаются жидкой пищей (нектаром и медом), а также твердой – пыльцой.

Если лето выдалось излишне жарким и засушливым, пчелам может не хватать нектара. В таком случае они начинают вырабатывать мед не из нектара цветочных растений, а из сладких выделений некоторых насекомых, в число которых входит тля, червец и листоблошки. Кроме того, пчелы также способны вырабатывать мед из медвяной росы и сахаристых веществ некоторых растений – липы, пихты, ели, дуба, ивы, клена, яблони, орешника, лиственницы, вяза, осины, сосны, розы, груши и сливы. Такой мед принято называть падевым.