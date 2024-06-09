Почему совы двигают головой, а не глазами

Если внимательно понаблюдать за этими ночными охотниками, можно заметить, что они часто поворачивают голову, но их глаза неподвижны. В чем причины такой особенности? На этот вопрос ответит "Рамблер".

© dreamstime.com

Одной из ключевых особенностей, объясняющих это явление, является строение совиных глаз. Они устроены иначе, чем у большинства других птиц и млекопитающих. Глаза сов имеют трубчатую форму и находятся глубоко в глазницах. Это обеспечивает им превосходное ночное зрение и увеличенное поле зрения, что помогает лучше ориентироваться в темноте. Из-за особой формы и строения глаз совы не могут двигать ими внутри глазниц, как это делают люди. Их глаза жестко зафиксированы в черепе, что делает движение глаз невозможным.

Так как совы не могут двигать глазами, им приходится компенсировать это за счет движения головы. Здесь вступают в действие несколько удивительных особенностей особи:

Высокая подвижность шеи: совы могут поворачивать голову на 270 градусов благодаря уникальному строению шейного отдела позвоночника. У сов 14 шейных позвонков (у людей их всего 7), что придает их шее невероятную гибкость и подвижность.

совы могут поворачивать голову на 270 градусов благодаря уникальному строению шейного отдела позвоночника. У сов 14 шейных позвонков (у людей их всего 7), что придает их шее невероятную гибкость и подвижность. Особенности кровообращения: чтобы избежать повреждений при резких поворотах головы, у сов особым образом устроена система кровоснабжения мозга. В их шее есть дополнительные сосуды, которые обеспечивают непрерывное кровоснабжение мозга, даже когда основные артерии пережаты при повороте головы.

Китоглав: гигантская птица, которая обедает крокодилами

Способность поворачивать голову на широкие углы дает совам ряд преимуществ:

Радиус обзора: поворачивая голову, совы могут быстро и эффективно осматривать территорию, что особенно важно при охоте в ночное время. Фокусировка на добыче: быстрые и точные повороты головы позволяют совам точно следить за движением добычи, минимизируя шанс упустить ее из виду. Незаметность: неподвижные глаза помогают совам оставаться менее заметными для потенциальной добычи, так как отсутствие движения глаз не привлекает внимания.

Ранее мы писали, почему лошади плачут.