Китоглав: гигантская птица, которая обедает крокодилами

При мысли о птице у большинства в воображение сразу всплывает крохотное и милое создание. Однако в мире существуют такие хищники, встреча с которыми бы в корне изменила бы это представление о летающих животных. В этой статье "Рамблер" расскажет о королевских цаплях или, как их по-другому называют, китоглавах.

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Китоглавы — единственные представители рода Balaeniceps и семейства Balaenicipitidae, ближайшими живыми родственниками которых являются пеликаны. Их предки из отряда Pelecaniformes появились в конце периода мела (145–66 миллионов лет назад). Разновидность этих птиц обитает в Восточной Африке.

Шустрый гигант может достигать в высоту до 1,5 метра и вооружен острым клювом длиной около 30 сантиметров, занимая третье место по размеру клюва среди птиц в мире. Большеклювые птицы включены в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, и осталось всего от 5,000 до 8,000 особей.

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Основной добычей китоглава являются сомы, составляющие около 71% его рациона. Однако он также известен своим аппетитом к угрям, змеям и даже маленьким крокодилам. Его огромный клюв и длинные, стройные ноги делают его мощным хищником, способным подстерегать добычу в тишине, прежде чем метнуться вперед и проглотить ее целиком.

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Королевский цапли в основном ведут одинокий образ жизни, но пары, состоящие в брачном союзе, моногамны и могут откладывать до трех яиц в кладке. Однако из-за конкуренции между сиблингами обычно выживает только одно до взрослого возраста. Это обычно самый крупный первенец, который либо выбивается вперед за счет пищи, либо убивает своих братьев и сестер. Когда мать возвращается в гнездо, она не оказывает заботы о меньшем потомстве.

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