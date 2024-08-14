Аксолотль: миловидная личинка и каннибал в одном лице

Это земноводное с его милым лицом, словно улыбкой, и яркими «перьями» на голове покорит любое сердце. Но за внешней миловидностью скрывается неожиданная сторона. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Аксолотль, или Ambystoma mexicanum, — это вид саламандр, обитающий в озерах Мексики, главным образом в озере Сочимилько. Самая поразительная черта аксолотля — его способность к неотении. Это означает, что аксолотль сохраняет свои личиночные черты на протяжении всей жизни, не превращаясь в зрелую саламандру. Таким образом, он остается в водной среде и сохраняет жабры, что придает ему характерный внешний вид.

Эта способность к неотении позволяет аксолотлю восстанавливать утраченные части тела, включая конечности, хвост, сердце и даже части мозга. Именно из-за этой уникальной регенеративной способности аксолотль стал объектом множества научных исследований.

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Несмотря на свою миловидность, аксолотль не так уж и безобиден. В молодом возрасте эти существа склонны к каннибализму, особенно в условиях ограниченного пространства и нехватки пищи. Молодые земноводные, находясь в одном аквариуме, могут нападать на своих собратьев, откусывая им конечности или даже съедая их. Это агрессивное поведение связано с конкуренцией за пищу и пространство.

Аксолотли стали популярными питомцами благодаря своей необычной внешности и относительной неприхотливости в уходе. Однако содержание этих существ требует особого внимания к условиям их обитания. Аквариум должен быть просторным, с чистой водой и правильным температурным режимом. Питание земноводных также требует разнообразия и баланса, чтобы минимизировать проявления агрессии.

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