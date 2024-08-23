Патагонская мара – гигантский грызун с повадками зайца

Патагонская мара — загадка природы с внешностью, которую трудно определить: то ли заяц с длинными ногами, то ли миниатюрная антилопа. На самом деле этот грызун ближе к морской свинке. Подробнее о необычном животном читайте в материале "Рамблера".

Среда обитания

Патагонская мара обитает в южной части Южной Америки, преимущественно в Аргентине, в регионе Патагония, который характеризуется степными ландшафтами, полупустынями и редкими зарослями кустарников. Грызуны предпочитают сухие, открытые пространства с небольшим количеством растительности. Их можно встретить в степях, саваннах, полупустынях и на лугах.

Мары ведут наземный образ жизни, избегая густых лесов и заболоченных мест. Они устраивают себе норы или используют заброшенные норы других животных, чтобы скрываться от хищников и прятаться от сильных температурных колебаний.

Питание

Патагонская мара — травоядное животное. Основу рациона составляют травы, листья, корни и семена. В засушливых условиях Патагонии они также могут питаться кактусами и другими сочными растениями, которые помогают им сохранять необходимый уровень влаги. Мары пасутся в течение дня, но предпочитают делать это в утренние и вечерние часы, когда температура не такая высокая. Из-за своей диеты мары выполняют важную экологическую функцию, разбрасывая семена растений и способствуя естественному возобновлению флоры.

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Особенности поведения

Обладают мощными задними ногами, как у зайцев, что позволяет им совершать быстрые скачки и бежать на высокой скорости, достигая до 45 км/ч. Они передвигаются как прыжками, так и галопом, что напоминает манеру передвижения зайцев или антилоп.

Образуют устойчивые моногамные пары на всю жизнь. Самец и самка охраняют свою территорию и вместе заботятся о потомстве, что довольно необычно для грызунов. Пары совместно строят норы и выращивают малышей.

Хотя они и живут парами, они склонны объединяться в колонии. Эти колонии могут состоять из нескольких пар, которые поддерживают друг друга и защищают свою территорию от хищников.

Размножаются один или два раза в год. После периода беременности, который длится около трех месяцев, самка рожает от одного до трех детенышей. Маленькие мары очень рано становятся независимыми и начинают самостоятельно передвигаться уже в первые дни жизни.

Чрезвычайно чистоплотны и тщательно ухаживают за своей шерстью, часто проводя много времени в процессе ухода за собой.

Опасность для людей

Патагонская мара считается миролюбивым и неагрессивным животным. Она не представляет опасности для людей и избегает контактов с ними. Мары обычно убегают при приближении человека, полагаясь на свои длинные ноги и высокую скорость для спасения. В неволе они могут проявлять дружелюбие и даже стать ручными, что делает их популярными в зоопарках и частных коллекциях.

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