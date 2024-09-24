В TikTok набирает популярность новый странный тренд, в котором американцы «готовят» своих домашних питомцев — конечно, в шутку.

Все началось после фразы экс-президента Дональда Трампа, прозвучавшей на дебатах, о том, что мигранты якобы едят собак и кошек в США. Его слова быстро были разоблачены как фейк, но уже успели стать интернет-мемом.

В одном из своих выступлений Трамп заявил:

«В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали. Они едят кошек. Едят питомцев людей, которые живут в городе. Это стыдоба».

Теперь пользователи сети снимают видео, «готовя» своих пушистых друзей, превращая политику в источник юмора.

Как появилась фраза «последнее китайское предупреждение»

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @kakza4empo4emu.