Выражение «последнее китайское предупреждение» прочно вошло в русский язык как ироничное обозначение пустых угроз или предупреждений, которые не влекут за собой реальных последствий.

История этого выражения уходит корнями в середину XX века и связана с политической напряженностью между США и Китайской Народной Республикой. В 1950-1960-х годах отношения между двумя странами были особенно напряженными из-за поддержки США независимости Тайваня, который Китай считал своей территорией.

В этот период китайское правительство регулярно выпускало официальные предупреждения в адрес США, протестуя против нарушений воздушного пространства Китая американскими самолетами-разведчиками. Эти предупреждения часто нумеровались, и их количество росло, но за ними не следовало никаких реальных действий. Счет таких предупреждений шел на сотни, при этом каждое новое предупреждение называлось «последним», что придавало всей ситуации комичность.

Малаккский пролив: ахиллесова пята китайской экономики

Информация об этих многочисленных «последних» предупреждениях попала в советскую прессу, и выражение быстро прижилось в русском языке.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @nihaostudy.