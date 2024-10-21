Плюющиеся животные и их мотивы

Некоторые представители фауны извергают жидкость не только для защиты, но и в качестве способа общения или охоты. Такая особенность стала важной частью их эволюционных адаптаций. Подробнее о таких животных расскажет "Рамблер".

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Ламы и верблюды

Эти млекопитающие выбрасывают жидкость изо рта для устранения угроз в пределах собственной стаи и для защиты своих ресурсов. Их плевки представляют собой смесь слюны и желудочного сока. Таки образом ламы и верблюды защищают потомство, конкурируют за доминирующую позицию и подтверждают свое место в социальной иерархии.

Кобры

Некоторые виды кобр выбрасывают слюну в качестве оружия самообороны, повреждая зрение нападающего противника. В отличие от своих сородичей, которые впрыскивают яд через укус, плюющаяся кобра извергает токсичную жидкость через жесткие каналы в зубах. Яд направляется точно в глаза, вызывая сильную боль, временную слепоту и таким образом отпугивая хищника.

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Рыбы-лучники или брызгуны

Обитающая в пресных водоемах рыба "стреляет" струей воды с целью охоты на насекомых и мелких беспозвоночных. Брызгун подныривает над поверхность воды и направляет тонкую струю на суши, сбивая добычу с листьев или веток. Это помогает рыбе-лучнику эффективно добывать пищу в условиях, когда традиционные методы охоты неэффективны.

Жуки-бомбардиры

Насекомые из подсемейства жужелиц выделяют саморазогревающуюся токсичную жидкость через специальную железу в задней части брюшка. Плевок жука-бомбандира представляет собой смесь кислот в виде гидрохинона и перекиси водорода с температурой 100 градусов по Цельсию, которая способна буквально сжечь кожу противника.

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